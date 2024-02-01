Аварийный жилой дом 1966 года постройки снесли в подмосковном Хотьково

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа снесли жилой дом, который находился в аварийном состоянии, сообщила пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Речь идет об одноэтажном доме под номером три на улице Горбуновская фабрика. Здание построили в 1966 году. Проживавших там людей переселили в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Всего из четырех жилых помещений переселили двадцать девять человек, уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Спустя некоторое время в здании произошел пожар, было принято решение о его демонтаже. В январе 2024 года был выполнен снос аварийного объекта, <…> строительный мусор утилизирован», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в настоящее время в Подмосковье в аварийных и ветхих домах проживает около миллиона человек.