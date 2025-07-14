Август принесет россиянам снижение цен на основные овощи

Экономист прогнозирует значительное снижение цен на овощи в российских магазинах в августе. По словам кандидата экономических наук Сергея Суетина, ожидается снижение стоимости плодоовощной продукции на 10-20%, сообщает « Газета.ru ».

Август традиционно считается одним из самых выгодных месяцев для покупки овощей и фруктов в России. По прогнозам эксперта, существенное снижение цен ожидается на следующие продукты: морковь, белокочанную капусту, свеклу, картофель, томаты и яблоки. При этом стоимость молока также снизится, но менее заметно — на 2-3%.

В то же время прогнозируется рост цен на другие категории товаров. Стоимость говядины и свинины может увеличиться на 3-4%, а цены на непродовольственные товары первой необходимости поднимутся на 3-5%. Эксперт также отметил, что в случае введения новых санкций возможны скачки цен по отдельным категориям товаров.

Согласно данным Росстата, к 7 июля годовая инфляция составила 9,45%, что немного выше показателя на 30 июня (9,39%).

Ранее сообщалось, что ученые назвали овощ, защищающий от ожирения и диабета.