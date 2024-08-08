Авиадебошир укусил полицейского при задержании в Шереметьево
Фото: [медиасток.рф]
Нетрезвый пассажир аэропорта Шереметьево укусил полицейского, который задерживал его, сообщает MSK1.ru.
По информации издания, все произошло накануне вечером. Дебошир прилетел в Москву из Иркутска. Полицию вызвали пилоты, поскольку мужчина начал неадекватно себя вести еще во время полета.
Когда дебошир увидел полицейских, то стал еще агрессивнее. Он нецензурно выражался, угрожал правоохранителям и укусил одного из них за палец.
Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина поджег свою девушку в ходе бытовой ссоры.