Авиаэксперт Герасимов назвал последствия невключения авиарежима в полете

Постоянно экипаж воздушного судна перед полетом просит пассажиров выключить свои электронные устройства или перевести их в авиарежим. Это часть стандартной процедуры подготовки к вылету, которая повторяется перед каждым рейсом уже не первое десятилетие. Однако сегодня это уже никто не контролирует. Заслуженный юрист РФ Павел Герасимов рассказал, могут ли электронные устройства, будучи подключенными к Сети, помешать управлению самолетом или безопасности рейса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, включать «режим полета» большинству пассажиров сегодня не имеет необходимости. Ранее самолеты использовали аналоговую радиосвязь. В начале нулевых радиочастоты первых больших мобильных телефонов часто совпадали с частотами самолета, в том числе с аварийными частотами. Современные же самолеты используют цифровую и спутниковую связь, к тому же изменились те самые радиочастоты для мобильных телефонов. Таким образом, напрямую стандартное гражданское устройство не может оказать никакого влияния на деятельность навигационного радиооборудования самолета.

Эксперт уточнил, что, когда частота аналоговых приемников самолета совпадала с частотами пейджеров и мобильников, находящихся на борту, канал связи забивался лишними сигналами и пилот слышал гул и скрежет. К выведению оборудования из строя это не приводило, тем не менее очевидно мешало управлению судном, тем более что устройств на борту могло быть много.

По его мнению, сегодня если у пассажира обычный смартфон, планшет или ноутбук, то переводить его в авиарежим или отключать нет необходимости.

Ранее он назвал правила поведения при отказе допуска на рейс из-за овербукинга.