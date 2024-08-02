Авиаэксперт Гусаров пояснил, почему со второй половины сентября цены на авиабилеты в России начнут падать

В прессе распространились сообщения, что с сегодняшнего дня авиабилеты могут подорожать до 50% на фоне увеличения сборов с авиакомпаний на ремонт аэродромов. Рост стоимости авиабилетов в этом месяце обусловлен возросшим спросом на перевозки в пик туристического сезона. Со второй половины сентября стоимость перелетов начнет падать и к ноябрю достигнет самых низких значений, после чего билеты вновь станут дорожать в преддверии новогодних праздников. По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, никакого резкого удорожания авиабилетов в нашей стране не предвидится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что в последний летний месяц авиабилеты всегда дорожают, так как именно на это время приходится пик летнего туристического сезона. Увеличение стоимости перелетов в данный период абсолютно закономерно и предсказуемо.

По мнению эксперта, за исключением сезонного фактора никаких причин для значительного роста стоимости авиаперелетов больше нет, а сборы на ремонт аэродромов составят «единицы процентов» от общей стоимости любого билета. Таким образом, ни о каком резком подорожании до 50% речи быть не может.

Он добавил, что со второй половины сентября, когда будет завершаться бархатный сезон, стоимость пойдет вниз, и низшая точка будет достигнута в стоимости билетов на ноябрь. В данном случае стоит смотреть, насколько дорожают билеты от года к году. Так, по сравнению с августом прошлого года они выросли в цене где-то на 10-15 %.

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