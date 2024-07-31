Маркетолог Родочинская рассказала о методах покупки наиболее дешевых авиабилетов

По словам маркетолога Юлии Родочинской, всегда покупать наиболее дешевые авиабилеты можно, если принимать участие в программах лояльности перевозчика и летать в будни. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что также экономии способствует и раннее бронирование, а также перелеты с пересадками.

По мнению эксперта, выбрать наиболее дешевый авиабилет помогут специализированные мобильные приложения и сайты. Так, некоторые онлайн-сервисы автоматически уведомляют пользователя о наличии выгодных предложений. Кроме того, можно использовать различные купоны и промокоды, имеющиеся в информационных рассылках авиакомпаний и на сайтах поиска билетов.

Ранее сообщалось, что в России могут подорожать авиабилеты на 5–7% в связи с новым требованием высаживать пассажиров при духоте в салоне авиалайнеров.