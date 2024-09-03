Авиаюрист Герасимов назвал способы получить компенсацию за задержку рейса

Время от времени авиапассажиры сталкиваются с тем, что рейс, на котором они должны были лететь, откладывается на неопределенное время по разным причинам. В большинстве случаев задержка вылета составляет всего несколько часов, но бывает, что и сутки. По словам заслуженного адвоката РФ Павла Герасимова, пассажиры, понесшие ущерб в результате задержки рейса, могут получить от авиакомпании компенсацию потерь. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что, кроме того, они имеют право потребовать удешевления стоимости перевозки, а те, кто улетел на другом самолете, могут потребовать от перевозчика компенсировать стоимость нового билета.

По мнению юриста, внутрироссийские и международные авиаперевозки регулируются разными сводами правил — если первые подчиняются законодательству РФ, то вторые регламентируются Монреальской конвенцией. В первом случае для получения компенсации за задержку рейса пассажиру необходимо только направить в авиакомпанию соответствующее требование, которое будет удовлетворено в 99 % случаев. Во втором случае действуют правила по предоставлению питания и отелей для пассажиров задержанного рейса, тем не менее компенсация за саму задержку не предусмотрена, однако это вовсе не означает, что пассажиру отложенного рейса не возместят потери. Здесь вступает Закон о защите прав потребителей РФ, согласно которому пассажир вне зависимости от причины задержки, даже если это погодные условия, вправе потребовать у перевозчика компенсацию за причиненный ущерб.

Он уточнил, что, пассажиру сначала нужно будет направить в авиакомпанию досудебную претензию с требованием возместить полученный ущерб. Если перевозчик это обращение не удовлетворит, потребитель сможет обратиться в суд по месту жительства или по месту нахождения авиакомпании.

Ранее эксперт авиаотрасли Павел Ревский перечислил правила поведения пассажиров при задержке и отмене рейса.