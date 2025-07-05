Авиакомпании меняют расписание из-за ограничений в московском авиаузле

Две крупные российские авиакомпании — «Аэрофлот» и Nordwind Airlines — вынуждены корректировать расписание рейсов из-за ограничений в московском авиаузле и ряде аэропортов Центрального федерального округа.

Российские перевозчики 5 июля столкнулись с необходимостью переносить, отменять и объединять рейсы, что уже отразилось на тысячах пассажирах.

Так, «Аэрофлот» в своем официальном телеграм-канале сообщил, что принял решение о корректировках расписания не только из-за ограничений, но и по причине усиления ветра в районе Шереметьево. Все кол-центры компании переведены на усиленный режим работы. Пассажирам отмененных рейсов предлагают либо переоформить билеты на другие рейсы, либо получить полный возврат средств.

Nordwind Airlines также объявила о вынужденных изменениях в расписании. Компания заверила, что обеспечивает пассажиров задержанных рейсов всем необходимым обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Службы перевозчика работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать неудобства для клиентов.

Обе авиакомпании рекомендуют пассажирам внимательно следить за изменениями в расписании через онлайн-табло и информационные экраны в аэропортах.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево приостановил вылеты. Некоторые пассажиры ожидают рейсы по 10 часов.