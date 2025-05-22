Авиакомпании могут ввести стоячие места для пассажиров

Сразу несколько западных авиакомпаний обсуждают возможность введения в своих самолетах мест для полетов пассажиров стоя. Об этом сообщила Daily Mail.

Еще в 2018 году фирма Aviointeriors показала собственную разработку в виде инновационного кресла для самолета. Оно выполнено как сидение велосипедного типа. За счет этого пассажир весь полет проводит в полустоячем положении. Теперь же стало известно, что таким новшеством заинтересовались сразу несколько авиакомпаний, которые специализируются на бюджетных перевозках пассажиров. Сидения уже обновлены и дополнены, они получили усиленные крепления, а также увеличенную набивку. Идет обсуждение того, что такие кресла могут быть внедрены на ряде рейсов уже в 2026 году.

По утверждению разработчика, такие места для полета стоя способны увеличить число пассажиров в авиалайнерах на 20%.

«Новый рубеж недорогих билетов и впечатлений пассажиров», — указал он в качестве преимущества новых мест.

Ранее стали известны подробности расследования крушения самолета под Актау. Правоохранители Казахстана сообщили, что сейчас ведется дело по статье о нарушении правил безопасности, которое стало причиной гибели людей по неосторожности должностного лица.