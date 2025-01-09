Авиакомпании России ввели скидку 50% на билеты для детей

Родители из всех российских регионов смогут купить билеты для детей до 12 лет по сниженной стоимости. Об этом объявил министр транспорта России Роман Старовойт во время совещания Владимира Путина с членами правительства. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» .

Более 20 российских компаний уже снизил стоимость билетов для детей в возрасте до 12 лет. По словам главы транспортного ведомства, с 1 января льготой воспользовались более 260 тысяч родителей по всей стране.

Однако скидки 50% для детей до 12 лет на перелеты внутри страны будут введены у всех авиакомпаний России. Возможность оценить новую меру поддержку полноценно откроется с 10 января.

Старовойт напомнил, что для детей до двух лет не нужно оплачивать билет на самолет, если перелет осуществляется внутри страны.

Ранее сообщалось, что Молдавия рассматривает запрет на осуществление полетов для российских и армянских авиакомпаний.