Авиакомпании России ввели скидку 50% на билеты для детей
Российские авиакомпании сбросили половину стоимости на детские билеты
Фото: [Медиасток.рф]
Родители из всех российских регионов смогут купить билеты для детей до 12 лет по сниженной стоимости. Об этом объявил министр транспорта России Роман Старовойт во время совещания Владимира Путина с членами правительства. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».
Более 20 российских компаний уже снизил стоимость билетов для детей в возрасте до 12 лет. По словам главы транспортного ведомства, с 1 января льготой воспользовались более 260 тысяч родителей по всей стране.
Однако скидки 50% для детей до 12 лет на перелеты внутри страны будут введены у всех авиакомпаний России. Возможность оценить новую меру поддержку полноценно откроется с 10 января.
Старовойт напомнил, что для детей до двух лет не нужно оплачивать билет на самолет, если перелет осуществляется внутри страны.
Ранее сообщалось, что Молдавия рассматривает запрет на осуществление полетов для российских и армянских авиакомпаний.