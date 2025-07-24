Авиакомпании S7 назначили штраф за овербукинг

Авиакомпания «Сибирь» (S7) была оштрафована за овербукинг. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее «Сибирь» уже штрафовали за то, что компания продает авиабилетов на рейсы больше, чем есть мест в ее авиалайнерах. Правоохранители получили сигнал о том, что в мае 2025 года нескольким пассажирам с билетами на рейс «Иркутск — Санкт-Петербург» снова было отказано в посадке под предлогом отсутствия свободных мест.

«Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту отказа пассажирам в регистрации на рейс», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что более тысячи российских туристов столкнулись с проблемой неполучения багажа после полетов Turkish Airlines 20–22 июля. Рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума прибыли в московский аэропорт Внуково без грузовых отсеков, оставив пассажиров без личных вещей. Аэропорт позже заявил, что организовал специальный пункт выдачи задержанного багажа в комнате невостребованного багажа международных линий.