Нашелся загадочно пропавший багаж россиян с рейсов Turkish Airlines

Более тысячи российских туристов столкнулись с проблемой неполучения багажа после полетов Turkish Airlines 20-22 июля, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot. Рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума прибыли в московский аэропорт Внуково без грузовых отсеков, оставив пассажиров без личных вещей.

Аэропорт Внуково сообщил, что организовал специальный пункт выдачи задержанного багажа в комнате невостребованного багажа международных линий. Услуга доступна круглосуточно для пассажиров указанных рейсов. Отметили, что для получения вещей необходимо предъявить паспорт, посадочный талон и багажную бирку.

Turkish Airlines пока не предоставила четких сроков доставки багажа тем, кто оформил его отправку по адресу. Представители авиакомпании перенаправляют обращения пассажиров на горячую линию и сайт, но конкретной информации о сроках возврата имущества не дают.

Пресс-служба Внуково рекомендует пассажирам лично обратиться в службу розыска багажа для ускорения процесса. Особенно это касается тех, кому срочно необходимы лекарства или специальное оборудование, оказавшееся в потерянном багаже.

Отметим, что ситуация с массовой задержкой багажа Turkish Airlines продолжается третий день. Пассажиры, вернувшиеся с турецких курортов, выражают недовольство работой авиакомпании. По данным Shot, речь идет о тысячах пассажиров из России, которые воспользовались услугами турецкого перевозчика.