Авиакомпания AirAsia запустит прямые рейсы по маршруту Бангкок — Москва

Фернандес: AirAsia запустит прямые рейсы из Бангкока в Москву в течение полугода
Популярный лоукостер AirAsia в ближайшее время откроет новый маршрут, соединяющий столицы России и Таиланда. Как заявил ТАСС председатель правления авиаперевозчика Тони Фернандес, прямые рейсы по направлению Бангкок – Москва начнут выполняться в течение шести месяцев.
Фернандес подтвердил, что компания уже ведет активную подготовку к запуску рейсов, решая технические вопросы, в том числе со страховыми компаниями. Он прямо отметил, что этот маршрут является приоритетным для расширения сети перевозок.
Таким образом, у российских туристов в скором будущем появится еще одна возможность добраться до популярных курортов Таиланда на рейсах известного азиатского бюджетного перевозчика.
