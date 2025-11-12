Прямые рейсы «Аэрофлота» из Челябинска в Москву исчезли из расписания на весну 2026 года

Жители Челябинска, активно пользующиеся авиаперелетами, обнаружили тревожную тенденцию. При планировании поездок на весну 2026 года на сайте «Аэрофлота» и в других системах бронирования перестали отображаться прямые рейсы по маршруту Челябинск — Москва. Вместо них пользователям предлагаются только варианты с пересадками, передает портал 74.ru.

Одной из первых ситуацию заметила челябинка Наталья, которая заранее подбирала билеты на майские праздники. Будучи «Золотым пассажиром» авиакомпании, она с удивлением обнаружила, что с апреля 2026 года из расписания «Аэрофлота» пропали все рейсы в столицу.

«Мы всегда покупаем билеты за несколько месяцев... Я смотрела билеты на май 2026 года. Уже все начинают бронировать майские, а из Челябинска — нет ничего. Очень удивилась», — поделилась Наталья.

Ее беспокойство поддержали и другие пассажиры. Проверка журналистов подтвердила: ни «Аэрофлот», ни другие авиакомпании группы («Победа», «Россия») не предлагают прямых перелетов из Челябинска в Москву на апрель 2026 года. При этом в текущем зимнем расписании только у «Аэрофлота» значится пять ежедневных рейсов, пользующихся высоким спросом.

В ответ на официальный запрос в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что летнее расписание, которое вступит в силу с 29 марта 2026 года, еще находится в стадии формирования.

«Как только оно будет утверждено, прямые рейсы появятся в системе бронирования», — пояснили в авиакомпании.

