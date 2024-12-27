Авиакомпания AZAL объявила о приостановке полетов в семь городов России

С 28 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) прекращает выполнение рейсов из Баку в семь российских городов — Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Это решение было принято на основании «итогов предварительного расследования» инцидента с самолетом Emraer 190, а также «возможных рисков» для воздушных перевозок, сообщили в авиакомпании. Временное прекращение рейсов продлится с 28 декабря до завершения финального расследования.

Кроме того, в AZAL отметили, что приостановка полетов была основана на решении Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

Однако авиакомпания продолжит выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Новосибирск и Екатеринбург.

Ранее казахстанская Qazaq Air объявила о приостановке рейсов в Екатеринбург на месяц.