Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург

Авиаперевозчик Qazaq Air из Казахстана объявил о временной приостановке рейсов между Астаной и Екатеринбургом на один месяц, сообщается в официальном телеграм-канале компании.

В заявлении сказано, что выполнение полетов по маршруту Астана-Екатеринбург с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года будет прекращено для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Решение принято на основании регулярной оценки рисков, связанных с авиаперелетами в Россию.

Компания гарантирует полное возмещение стоимости билетов, купленных на указанный маршрут, и предлагает возможность бесплатного перебронирования на другие направления.

По расписанию рейсы выполнялись трижды в неделю в обоих направлениях. Тем не менее Qazaq Air продолжит осуществлять полеты в Омск и Новосибирск.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Казани.