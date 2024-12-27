Авиакомпания Flydubai отменила все свои рейсы в Сочи и Минеральные Воды

Лоукостер Flydubai вынес решение об отмене рейсов из Дубая в Сочи и Минводы, а также обратные полеты. Такая информация появилась у ТАСС.

Авиакомпания назвала причиной прекращения полетов некие «операционные причины», а также соображения, которые касаются безопасности пассажиров и пилотов.

«Рейсы Flydubai из международного аэропорта в аэропорт Минеральных Вод отменены с 27 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. Рейсы в аэропорт Сочи отменены с 28 декабря 2024 года по 2 января 2025 года включительно», — заявили представители авиаперевозчика.

Все полеты в обратном направлении также отменены, причем до 5 января. Сообщается, что 90% пассажиров, которых касается данная отмена рейсов, это клиенты туроператоров. Сами туроператоры уже извещены о прекращении полетов, они сейчас пытаются минимизировать последствия данной отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines прекратила полеты в семь российских городов. Она перестает летать в Волгоград, Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Самару, Сочи и Уфу. Рейсы прекращены до завершения расследования авиакатастрофы под Актау.