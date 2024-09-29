Авиакомпания «Ямал» заинтересовала прокуратуру после инцидента с пассажиром

Авиакомпанию «Ямал» проверяет прокуратура после информации о возможном нарушении прав пассажира, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась информацией о возможном нарушении прав пассажира со стороны ямальской авиакомпании. Клиент перевозчика указал сотрудникам на то, что заявленные тарифы не соответствуют действительности и информации на его билете.

Эти сведения довели до правоохранителей. Транспортники проверяют факт нарушения на субсидируемых рейсах. После этого примут дальнейшее решение в рамках закона.

Ранее сообщалось, что неизвестные пригрозили уничтожить три российских самолета во время полета.