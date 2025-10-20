Авиакомпания оставила екатеринбуржца без отпуска и 500 тыс. рублей

Путешествие екатеринбуржца Дмитрия (имя изменено) к самому южному городу планеты, Ушуае в Аргентине, обернулось крупной финансовой потерей и испорченным отпуском. На поездку турист накопил полмиллиона рублей, однако его планам не суждено было сбыться из-за внезапного отказа авиакомпании в посадке, передает портал E1.RU.

Чтобы добраться до Аргентины, Дмитрий выстроил сложный маршрут с пересадками, минуя страны, требующие транзитных виз. Его путь лежал через Стамбул, Сан-Паулу и Буэнос-Айрес. Обратный путь также включал несколько перелетов, в том числе в Касабланку. Все билеты и отели были оплачены заранее.

«Я подробно проложил маршрут, где не требуется виза россиянам. Забронировал отели... Поскольку все билеты мне предлагались через Мадрид или Рим, пришлось строить сложный маршрут и отдельные билеты, но с запасом на пересадку — на случай задержек рейсов и с целью посмотреть город», — рассказал Дмитрий.

Первая часть путешествия прошла успешно: турист добрался до Стамбула и после двухдневного пребывания отправился в аэропорт. Он успешно прошел регистрацию и паспортный контроль, однако на этапе посадки в самолет возникли проблемы.

«Полет до Стамбула прошел успешно... Успешно прошел регистрацию и паспортный контроль. Казалось бы, осталось только сесть в самолет», — говорит Дмитрий.

Представители «Турецких авиалиний», проверив документы, отказались пускать его на борт, сославшись на отсутствие подтвержденного обратного билета. Ни распечатанный маршрут, ни брони отелей не смогли переубедить сотрудников. Единственным, что предложила авиакомпания, был билет до Москвы за $800.

«Нет, спасибо, в гробу я видел вашу авиакомпанию. Из 9 перелетов общей стоимостью в $4000 (более 320 тыс. руб.) я совершил только 1 полет. На поездку планировал полмиллиона рублей», — поделился деталями Дмитрий.

Как выяснил турист, такая практика распространена: некоторые перевозчики не допускают россиян до рейсов в Латинскую Америку, опасаясь финансовой ответственности в случае депортации пассажира за нарушение миграционных правил.

