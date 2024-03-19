Авиакомпания Thai Airways захотела вернуть прямые рейсы в Россию

Тайская авиакомпания Thai Airways обсуждает возобновление прямых перелетов с Россией. По данным «Интерфакс», страны ведут переговоры по этому вопросу.

Коронавирус и санкции ударили по авиабизнесу Таиланда. Страна все еще не вернулась к прежнему уровню туристического процветания, в связи с чем вынуждена искать пути восстановления. Одна из возможностей — снова открыть прямые перелеты с Россией и рядом европейских стран.

«С 1 июля возобновятся рейсы в Брюссель и Милан. Представители Thai Airways сейчас часто прилетают в Москву и ведут переговоры о возобновлении рейсов в этом году», — заявила исполнительный директор ТАТ по Европе, Африке и Ближнему Востоку Чиравади Кхансаб.

Как напомнила представитель Туристического управления Таиланда, Королевство избавилось от многих самолетов из своего воздушного парка еще во времена разгара коронавируса. Именно нехватка самолетов вынуждает Таиланд придумывать, как именно использовать судна и в какие страны это делать выгоднее.

Напомним, что Thai Airways перестала перевозить пассажиров из Бангкока в Москву четыре года назад на фоне пика ковида. При этом компания считается одной из крупнейших в Азии.

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