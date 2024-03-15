В Магадане наградили летчиков, спасших пострадавших на Колыме

Пилоты двух вертолетов «Авиации Колымы» и медики были награждены благодарственными письмами. Их им вручил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Летчики сумели совершить действия, спасшие людей при жесткий посадке Ми-8.

Инцидент произошел 14 марта. Вертолет совершил жесткую посадку в Северо-Эвенском округе региона, который является отдаленным и труднодоступным. Как позже сообщала прокуратора региона, причиной аварии, по предварительной информации, стала неисправность двигателя.

Из-за жесткой посадки погиб один из членов экипажа. Два человека получили тяжелые травмы, еще десять — получили травмы различной степени.

К месту чрезвычайного происшествия (ЧП) отправились вертолеты компании «Авиация Колымы». В этот день погода была неблагоприятной — был сильные ветер и метель. Ночью все пострадавшие были доставлены в Магадан, откуда их отправили в медицинские учреждения.

«Если бы этого не произошло, мы могли часть людей там потерять. Мы бы никого не эвакуировали ни вчера, ни сегодня, ни даже завтра … Только героические действия экипажей и медиков позволили эвакуировать людей в течение нескольких часов», — отметил Носов.

12 марта в Ивановской области потерпел крушение самолет Ил-76. В результате трагедии погибли оренбургские и тверские летчики. Причиной авиакатастрофы стала неисправность двигателя, который при взлете загорелся. Летчики хотели увести воздушное судно от жилых домов, в результате чего управление было потеряно.

Ранее мы также сообщали, что в США Boing 777 совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.