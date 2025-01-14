Авиакомпания вернула деньги Нурмагомедову после того, как его сняли с рейса

Бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову вернули деньги за авиаперелет до Лос-Анджелеса, который он так и не совершил из-за снятия с рейса. Об этом заявила авиакомпания Frontier Airlines, слова ее представителей привел портал MMA Fighting.

Нурмагомедова сняли с авиарейса 11 января. По утверждению членов экипажа авиалайнера, во время инструктажа перед рейсом стюардесса неоднократно спрашивала спортсмена, готов ли он помогать людям в случае нештатной ситуации. Это было стандартной практикой, поскольку Нурмагомедов сидел в ряду в аварийного выхода.

«Нурмагомедов не дал ответа, несмотря на неоднократные попытки, что поставило его в положение несоответствия требованиям», — указали в Frontier Airlines.

Вслед за этим спортсмену якобы сообщили, что его могут пересадить в другое место на борту, и он отказался пойти на такой шаг. После этого его пришлось высадить, и это никак не было связано с его национальностью.

Ранее сам Нурмагомедов уже комментировал этот инцидент. По его мнению, стюардесса была очень агрессивно настроена по отношению к нему. Она с самого начала грубила и угрожала высадить. По его мнению, сразу была видна провокация конфликта.