Авиакомпанию наказали за отказ пассажиру в перевозке из ЯНАО в Тюмень

Мужчина пытался вылететь из Нового Уренгоя в Тюмень, однако неожиданно ему отказали в посадке из-за нехватки мест. Недавно авиакомпанию оштрафовали за неправомерное решение, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Информацию пассажир, оставшийся без ожидаемого перелета, довел до органов. Он доказал, что в Utair ему отказали неправомерно. Оказалось, что перевозчик продал большое количество билетов, для которых не было предусмотрено столько мест.

В ситуации разбиралась транспортная полиция. Она постановила, что компанию нужно привлечь к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества. По соответствующей статье КоАП РФ Utair оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сколько при этом потерял пассажир, купивший билет, не уточняется.

Ранее сообщалось, что пассажира сняли с рейса за буйное поведение при полете до Ноябрьска (ЯНАО).