Авиамоделисты из Химок победили на всероссийских соревнованиях
Команда из Химок выиграла Всероссийский чемпионат по авиамоделизму
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В подмосковных Химках состоялся ежегодный всероссийский чемпионат по авиамоделизму. Соревнование «Воздушный бой» было приурочено к 125-й годовщине рождения известного авиаконструктора Семена Алексеевича Лавочкина, сообщили в администрации округа.
В состязаниях участвовали 56 команд, прибывших из разных уголков России. Город Химки представляли учащиеся спортивной школы «Интеграл».
Соревнования проходили в категории F-2D. Каждым летательным аппаратом руководила команда из двух человек: пилота и механика. Два участника одновременно управляли своими моделями на одной площадке в течение четырех минут. Цель соревнования заключалась в том, чтобы срезать специальную ленту, закрепленную на модели соперника.
«Ряд технических решений, разработанных авиамоделистами, успешно применяются в конструкции космических аппаратов. Эти направления тесно связаны, и мы благодарны авиамодельному сообществу за то, что оно увлекает молодежь нашим общим делом», — отметил специалист НПО Лавочкина Александр Шаханов.
Среди юных участников наилучшие результаты показали воспитанники ДЮТ «Интеграл». Ева Питерцева, спортсменка из Химок, завоевала первое место, а Ренат Шарипов занял вторую ступень пьедестала.
Взрослые участники также продемонстрировали отличную подготовку: Игорь Трифонов и Дмитрий Батраков из Химок стали триумфаторами соревнований. Бронзовые медали завоевали Владимир Сбитнев и Сергей Леушин, также представляющие Химки.
По итогам двухдневного турнира команда из Химок заняла лидирующую позицию в общекомандном зачете.
Ранее сообщалось, что в Химках провели выставку агитационных плакатов «Окна ТАСС».