Авиамоделисты из Химок победили на всероссийских соревнованиях

В подмосковных Химках состоялся ежегодный всероссийский чемпионат по авиамоделизму. Соревнование «Воздушный бой» было приурочено к 125-й годовщине рождения известного авиаконструктора Семена Алексеевича Лавочкина, сообщили в администрации округа.

В состязаниях участвовали 56 команд, прибывших из разных уголков России. Город Химки представляли учащиеся спортивной школы «Интеграл».

Соревнования проходили в категории F-2D. Каждым летательным аппаратом руководила команда из двух человек: пилота и механика. Два участника одновременно управляли своими моделями на одной площадке в течение четырех минут. Цель соревнования заключалась в том, чтобы срезать специальную ленту, закрепленную на модели соперника.

«Ряд технических решений, разработанных авиамоделистами, успешно применяются в конструкции космических аппаратов. Эти направления тесно связаны, и мы благодарны авиамодельному сообществу за то, что оно увлекает молодежь нашим общим делом», — отметил специалист НПО Лавочкина Александр Шаханов.

Среди юных участников наилучшие результаты показали воспитанники ДЮТ «Интеграл». Ева Питерцева, спортсменка из Химок, завоевала первое место, а Ренат Шарипов занял вторую ступень пьедестала.

Взрослые участники также продемонстрировали отличную подготовку: Игорь Трифонов и Дмитрий Батраков из Химок стали триумфаторами соревнований. Бронзовые медали завоевали Владимир Сбитнев и Сергей Леушин, также представляющие Химки.

По итогам двухдневного турнира команда из Химок заняла лидирующую позицию в общекомандном зачете.

Ранее сообщалось, что в Химках провели выставку агитационных плакатов «Окна ТАСС».