В Химках провели выставку агитационных плакатов «Окна ТАСС»

В Центральной городской библиотеке города Химки состоялось патриотическое мероприятие, посвященное годовщине первого выхода в свет агитационных плакатов под названием «Окна ТАСС» 27 июня 1941 года. На выставке были представлены восстановленные копии знаменитых лозунгов и изображений, сообщили в администрации округа.

Среди участников мероприятия были читатели библиотеки, члены клуба «Активное долголетие», учащиеся школ и важные гости. Открыл мероприятие депутат муниципального собрания Николай Томашов. В своей речи он подчеркнул значимость искусства и культуры как неотъемлемой части общенародного фронта.

«Плакаты "Окна ТАСС" — это не просто рисунки. Это язык своей эпохи. В тяжелейших условиях войны художники и поэты, журналисты и печатники работали сутками, чтобы донести до людей самое важное — надежду, силу и твердую веру в Победу. Сегодня наша задача — передать эту память новым поколениям, научить видеть глубину за каждой деталью, за каждой строкой», — подчеркнул Николай Томашов.

На мероприятии рассказали о том, как в военные годы сотни творцов слова и кисти разных национальностей и художественных направлений объединились, чтобы создавать плакаты, оперативно отражавшие события на передовой.

Эти работы стали мощным идеологическим оружием. Их воздействие было не случайным, а результатом искренности, художественного мастерства и четкой цели — достучаться до каждого человека.

Депутат муниципального собрания и директор ЦДШИ Инна Монастырская отметила, что и в наши дни искусство продолжает служить мощным инструментом поддержки военных.

«Музыка, искусство, поэзия помогают не только сохранять память, но и вдохновлять бойцов, поддерживать тех, кто работает в тылу, волонтеров, педагогов, врачей. Поддержка фронта — это не только техника и провизия, это еще и сила духа, которую формирует творческое слово и визуальный образ», — отметила Инна Монастырская.

Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы под названием «Успех V единстве поколений». Депутат муниципального собрания Валентин Герасимов напомнил, что в рамках программы ежедневно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий способствует формированию сильного, сплоченного и сознательного общества.

Ранее сообщалось, что патриотический концерт ко Дню дружбы славян провели в Химках.