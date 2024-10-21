Авиапассажирам могут дать право самостоятельно регистрировать и сдавать багаж

Министерство транспорта Российской Федерации получило от Международной ассоциации аэропортов (МАА) предложение внедрить норму, позволяющую авиапассажирам регистрировать и сдавать багаж самостоятельно в аэропортах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аэропорты работают над внедрением автоматизированных систем регистрации багажа с использованием электронных бирок. Применение электронной бирки может значительно сократить время ожидания при сдаче багажа для пассажиров, прошедших онлайн-регистрацию.

Ранее авиаюрист Герасимов назвал способы получить компенсацию за задержку рейса. В большинстве случаев задержка вылета составляет всего несколько часов, но бывает, что и сутки. По словам заслуженного адвоката РФ Павла Герасимова, пассажиры, понесшие ущерб в результате задержки рейса, могут получить от авиакомпании компенсацию потерь.