Авиасообщение между Россией и Мьянмой временно закрыли

В связи с недостаточной востребованностью и произошедшим весенним землетрясением в Мьянме, единственный авиамаршрут, связывающий Россию с этой страной (Янгон — Мандалай — Новосибирск), временно прекратил свою работу. Об этом ТАСС проинформировал Станислав Таравков, коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево.

На данный момент Мьянма отменила все авиарейсы, запланированные в весенне-летнем графике полетов. Таравков также отметил, что еще одной причиной отмены послужило мощное землетрясение, случившееся в Мьянме.

Тем не менее, руководство аэропорта выражает надежду на возобновление авиасообщения перевозчиком в осенне-зимнем периоде.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на авиарейсы ввели в Казани и Ульяновске.