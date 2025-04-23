Временные ограничения на авиарейсы ввели в Казани и Ульяновске

Росавиация проинформировала о временной приостановке работы аэропортов в Казани и Ульяновске. Прием и отправка авиарейсов были ограничены с 07:30 мск. Данное решение принято в целях повышения безопасности полетов гражданской авиации, как заявили в ведомстве.

Обычно подобные меры предосторожности применяются в связи с угрозой атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны сообщало об уничтожении 11 дронов над территорией семи российских областей в ночь на 23 апреля.

22 апреля самолет из Петербурга запросил экстренную посадку в Шереметьево. Судно успешно приземлилось в аэропорту. Экипаж сообщил о снижении параметров давления в гидросистеме.