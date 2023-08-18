Авиационно-спортивный клуб построят в Серпухове

Объект появится на территории аэродрома авиации общего назначения «Новинки». Здесь будут проводить теоретические занятия будущих учеников, вести ознакомление с внутренним устройством воздушных кораблей и не только. В проект планируют вложить 28 миллионов рублей. После завершения всех работ в округе создадут 14 рабочих мест. Отметим, что проект находится на сопровождении менеджера ЦСС при областном Правительстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.