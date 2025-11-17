Австралиец похудел на 30 кг и неожиданно назвал место, где начался его путь

Житель Сиднея Энтони Симонетта сообщил, что смог снизить вес более чем на 30 кг, изменив распорядок дня и используя сауну как средство для восстановления. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По словам Симонетты, он с юности сталкивался с лишним весом и не раз пытался придерживаться строгих диет и регулярных тренировок. Он отметил, что рабочая нагрузка и малоподвижный образ жизни привели его к массе около 130 кг.

Он рассказал, что посещение сауны помогло снизить тревожность и восстановить энергию, что позволило постепенно вернуться к физическим нагрузкам и изменить привычки питания.

После снижения веса он отказался от завтрака, ввел ограничение по калорийности и стал бегать в обеденные перерывы. Он уточнил, что даже при загруженности старается контролировать рацион, чтобы удерживать результат. В дальнейшем он решил открыть собственные сауны, поскольку в начале пути ему не хватало круглосуточных точек. Сейчас он владеет двумя такими заведениями и планирует расширять бизнес.

