Австрийская нефтегазовая компания OMV не будет отказываться от контракта с «Газпромом»

Гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV считает, что до тех пор, пока не ввели санкции на газ из России, компания «обязана» придерживаться актуального контракта с «Газпромом». Об этом пишет австрийское издание der Standard.

Во время диалога с акционерами на общем собрании Штерн сказал о необходимости соблюдать документально подтвержденную договоренность и заявил, что компания не собирается рассматривать вариант выхода из заключенных до 2040 года контрактов на поставку голубого топлива. Он также уточнил, что OMV придерживается норм действующих законов и анонсировал будущее преобразование компании в производителя экологически чистого топлива, химикатов и материалов.

Ранее мы писали о том, что на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске будут построены 23 предприятия. Общий объем инвестиций в масштабные проекты перевалит за отметку в 41 миллиард рублей.