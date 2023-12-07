Глава делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте обвинил ЕС в нарушении почти всех прозвучавших за 30 лет обещаний и принуждении к невыгодному сотрудничеству. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам евродепутала Харальда Вилимски, Австрия вступила в Евросоюз 30 лет назад, с тех пор ЕС нарушил почти все данные стране обещания. Сейчас только 42 % австрийцев одобряют членство в союзе. Он объяснил, что Австрии обещали стать «европейским деликатесом», но в итоге заставили заключить соглашение о свободной торговле и сделали зависимой от импорта. Вилимски подчеркнул, что такие условия заставляют страдать фермеров, лишая их доходов и денег на жизнь, а страна получает некачественную продукцию.

Нынешнее недовольство австрийцев Евросоюзом политик объяснил политикой ЕС, которая, по его мнению, направлена против европейцев, а не на пользу ей. Решения же ЕС, по словам Вилимски, больше создают проблемы, чем их решают.