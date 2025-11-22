Автоапокалипсис наступает: что изменится с 1 декабря для владельцев машин

С первого декабря российских автомобилистов ждет ряд законодательных изменений, затрагивающих кошельки и привычки. Корректировки коснутся налогов, правил эксплуатации транспорта и стоимости автомобилей, пишет Autonews .

Вступает в силу новая методика расчета утилизационного сбора для ввозимых легковых автомобилей. Льготный тариф для физических лиц теперь будет применяться только к машинам с мощностью двигателя до 160 л. с. Владельцы более мощных автомобилей будут платить по коммерческим ставкам, что, по прогнозам экспертов, приведет к значительному росту их конечной стоимости.

С 1 декабря эксплуатация легковых и легких коммерческих автомобилей без зимних шин становится прямым нарушением Правил дорожного движения. Требование основано на Техническом регламенте Таможенного союза. Штраф за несезонную резину составляет ₽500. Также инспекторы будут проверять остаточную глубину протектора и общее состояние шин.

Заканчивается действие автоматического продления прав, истекавших в период с 2022 по 2023 год. Владельцы таких удостоверений обязаны заменить их до 2 декабря. Управление автомобилем с просроченным документом грозит штрафом от ₽5 до ₽15 тыс. и эвакуацией машины на штрафстоянку.

Транспортный налог: 1 декабря — последний день для уплаты транспортного налога за 2024 год без начисления пени. Стоимость ОСАГО: 19 декабря Банк России обновит справочники среднерыночной стоимости запчастей, что повлияет на расчет страховых выплат и цен полисов. Льготы для электрокаров: 31 декабря завершается акция, позволяющая владельцам российских электромобилей бесплатно пользоваться платными дорогами.

Ранее сообщалось, что рост биржевых цен на бензин связан с ремонтами НПЗ и ажиотажным спросом.