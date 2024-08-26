Автоблогер Булкин назвал причины нежелательности покупки электромобилей

Он добавил, что в силу этого дальние поездки на них по стране на данный момент невозможны. Таким образом, автомобиль по сути теряет свой функционал.

По мнению эксперта, под вопросом также оказывается и обслуживание электромобилей. В случае с европейскими марками существуют риски столкнуться с отсутствием запчастей, высокой ценой и длительным ожиданием поставки. В случае китайских электрокаров необходимо учитывать то, что, несмотря на наличие запчастей, электромобили из Поднебесной еще не прошли закалку временем.

Он уточнил, что есть смысл пока подождать лет пять, чтобы увидеть, каким образом все станет развиваться. Что бы ни говорили об электрокарах, но автомобиль на двигателе внутреннего сгорания дает намного больше эмоций от вождения.

Ранее также автоэксперт Максим Кадаков перечислил мешающие гражданам РФ факторы для использования электромобилей.