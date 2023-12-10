Автобус с 43 детьми столкнулся с большегрузом под Воронежем, есть пострадавшие

Как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел на 585-м километре автодороги М-4 «Дон» в Лискинском районе.

Отмечается, что в результате столкновения автобуса MAN, в котором в этот момент ехали 43 ребенка, с грузовиком два пассажира получили травмы. При этом, из несовершеннолетних никто не пострадал.

«По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и пассажирского автобуса , движущихся в попутном направлении в сторону Воронежа. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, которые были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте автоаварии работают экстренные службы. Пострадавшие госпитализированы медиками.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка погибла в автоаварии в Челябинской области на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.