Автобус с футболистами «Ростова» попал в ДТП на МКАД

Автобус, в котором находились игроки футбольного клуба «Ростов», попал в аварию после игры со «Спартаком» в Москве.

В автобус ростовчан врезался автомобиль. ДТП произошло на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщает «Матч ТВ».

К счастью, со спортсменами все в порядке, никто не пострадал. Автобус продолжил движение, рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Встреча команд проходила в субботу, 5 октября. Матч Российской Премьер-Лиги завершился со счетом со счетом 0:3 в пользу «Спартака».

Ранее сообщалось о том, посольство РФ в Финляндии обязано отреагировать на оскорбления российских футболистов – игроков финских команд «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева в ходе матча национального чемпионата против ТПС.