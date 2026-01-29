Автобус с людьми перевернулся под Нижним Новгородом: возбуждено уголовное дело

В Борском округе Нижегородской области возбуждено уголовное дело после аварии с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали несколько человек, пишет ИА «Время Н» . Расследование начато по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса превысил допустимую скорость и не учел дорожные и погодные условия, что стало причиной аварии. В то же время представитель перевозчика выдвинул иную версию, заявив, что автобус был подрезан легковым автомобилем, который скрылся с места ДТП.

В результате происшествия два пассажира с травмами средней степени тяжести были доставлены в Борскую центральную районную больницу. Еще один человек получил ушибы, но отказался от госпитализации. Следственным органам предстоит установить все обстоятельства инцидента, включая техническое состояние автобуса, действия водителя и возможную роль неустановленного легкового автомобиля.

