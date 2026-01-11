Автобус съехал с дороги и увяз в снегу: его вытаскивали пассажиры

В Тульской области зафиксирован необычный случай взаимовыручки на зимней дороге. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту, съехал с проезжей части и глубоко застрял в сугробе в деревне Барсуки. Вместо того чтобы пассивно ожидать спецтехнику, пассажиры вместе с водителем приняли решение самостоятельно организовать спасательную операцию, которая была заснята на видео. Об этом сообщают «Тульские известия» со ссылкой на местный канал.

Как сообщает телеканал «Первый Тульский», для эвакуации общественного транспорта был применен комбинированный метод. Несколько мужчин из числа пассажиров начали толкать автобус сзади, в то время как подоспевший на помощь водитель внедорожника прицепился к нему спереди на буксир. Благодаря слаженным действиям транспортное средство было благополучно возвращено на твердое покрытие. По предварительным данным ГИБДД, в ходе инцидента никто не пострадал.

