Автобус сгорел дотла в на Калужском шоссе в Новой Москве

Как передает телеканал РЕН, инцидент с ДТП произошел буквально несколько часов назад, в ночь на четверг, 17 октября, на 22-м километре Калужского шоссе. Там внезапно загорелся на трассе автобус.

РЕН ТВ публикует видео с места происшествия. На кадрах от автобуса практически ничего не осталось, транспортное средство выгорело полностью.

«Водитель транспорта находится в шоке. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД», — приводится в публикации.

К настоящему времени уже известно, что на момент возгорания в автобусе никого не было. Причины возгорания сейчас устанавливают экстренные службы. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Ранее сообщалось, что таксист сбил насмерть пешехода на Ленинском проспекте в Москве, перебегавшего дорогу в неразрешенном для этого месте.