Таксист сбил насмерть пешехода на Ленинском проспекте в Москве

Как информирует в своем аккаунте в соцсетях пресс-служба столичного ГАИ, трагический инцидент произошел вечером в среду, 16 октября, на Ленинском проспекте в Москве. Там водитель такси не заметил пешехода и совершил на него наезд.

Согласно предварительной информации, молодой человек переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он скончался еще до приезда медиков.

«В результате дорожной аварии от полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте», — говорится в сообщении инспекции.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства случившегося. Как передает телеканал РЕН ТВ, к настоящему времени родственников погибшего установить не удалось. Ведутся поиски очевидцев инцидента.

Ранее мы писали, что водителя, чуть не сбившего семью с ребенком на переходе в Мытищах, привлекли к ответственности.