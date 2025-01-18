Автобус в Перми протаранил «Пятерочку» и застрял между деревьев

В Дзержинском районе Перми рейсовый автобус № 77 с пассажирами, следующий по маршруту, столкнулся с углом магазина «Пятерочка», а затем оказался в ловушке между деревьями. Инцидент произошёл в 16:40 по местному времени, как сообщают свидетели.

По предварительной информации, в ходе инцидента обошлось без пострадавших. Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением, что и стало причиной ДТП.

«Предварительно, в дневное время 18 января 2025 года водитель автобуса потерял управление и въехал в жилой дом. При установлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сказано в Телеграм-канале ведомства местной прокуратуры.

Прокуратура Дзержинского района Перми взяла на особый контроль ситуацию с автобусом, которая произошла на улице Мильчакова, 18, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами из РФ влетел в цементовоз на Шри-Ланке.