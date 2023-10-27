Автобусные маршруты следуют до станций МЦД-3 в Жуковском округе

В ведомстве уточнили, что жители 2-го и 3-го микрорайонов могут доехать до станции «Отдых» на маршруте № 23 «Жуковский (платф. Отдых) — аэропорт Быково». Пассажиры и работники аэропорта Жуковский могут воспользоваться маршрутом № 19к «Аэропорт Жуковский — ст. МЦД Ильинская». Запуск МЦД-3 предоставил жителям Жуковского возможность экономить время и деньги при оплате проезда на пути до Москвы, подчеркнули в Минтрансе региона. Со списком маршрутов в округе, которые следуют до станций МЦД-3, можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.