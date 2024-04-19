Автобусы большого класса китайского производства вышли на маршрут в подмосковном Щелково

На маршрут АО «Мострансавто» № 335к «Фряново - Москва (Щелковский автовокзал)» вышли первые пять автобусов большого класса китайского производства Yutong. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что на данный момент в автопарк компании поступило 10 комфортабельных автобусов данной марки, при этом еще пять транспортных средств выйдут на линию в ближайшее время после прохождения процедуры государственной регистрации.

Общая пассажировместимость автобуса YutongZK6122H9 — 51 человек. Транспортные средства оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

«Yutong для нас новая марка, такие автобусы мы будем эксплуатировать впервые. Полученные транспортные средства соответствуют нашим требованиям и стандартам безопасности и комфорта пассажиров. Мы надеемся, что жители Московской области положительно оценят новые автобусы», — рассказали в Мострансавто.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье до конца следующего года запустят еще 84 проекта импортозамещения.