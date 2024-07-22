АО «Мострансавто» организовало перевозку гостей и участников культурного события «Достоевский. Фестиваль — путешествие в Зарайск», которое прошло в Подмосковье в минувшие выходные. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в перевозке были задействованы автобусы большого класса из разных филиалов, ее организовали бесплатно в режиме шаттлов. Предварительно все транспортные средства прошли необходимый предрейсовый контроль. Кроме того, с задействованными в обслуживании мероприятия водителями провели дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения, культуре общения с пассажирами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.