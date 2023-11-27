Автобусы Мострансавто в Подмосковье перешли на работу по фактическому расписанию
Фото: [АО "Мострансавто"]
Некоторые рейсы Мострансавто, запланированные на сегодняшний день, были задержаны в связи с экстремальными погодными условиями, однако, автобусы предприятия перешли на работу по фактическому расписанию. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
В компании призвали пассажиров учесть, что интервалы движения автобусов увеличились.
«Мы в постоянном контакте с ситуационным центром и Минтрансом МО. Ситуация сложная, но контролируемая», — сказали в Мострансавто.
Дорожники региона очищают дороги, начиная с отдаленных районов округов, и двигаются в сторону Москвы. В ведомстве добавили, что сотрудники компании принимают меры, чтобы обеспечить безопасность движения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.