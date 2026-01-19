Автодилеры потирают руки: в марте на покупателей обрушится настоящий шквал продаж

Эксперт автомобильного рынка Андрей Терлюкевич прогнозирует оживление продаж новых легковых автомобилей в России к марту 2026 года. В интервью изданию «За рулем» он отметил , что потенциальному росту будут способствовать ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России и ослабление курса рубля.

Эти факторы могут сделать автокредиты и лизинг более доступными. Прогноз звучит на фоне традиционно низких январских продаж. За период с 29 декабря по 12 января в стране было продано свыше 31 тысячи новых легковых автомобилей.

При этом вторая неделя января, с 5 по 12 число, показала минимальный недельный объем продаж за последний год, что эксперты связывают с сезонным спадом активности после праздников.

