В Союзе пассажиров дали оценку уровню сервиса на платных дорогах страны

Генеральная прокуратура РФ проверила деятельность госкомпании «Автодор» и обнаружила недостаточный уровень сервиса на платных трассах. Глава Союза пассажиров Кирилл Янков дал оценку сервиса на платных дорогах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, существуют некоторые нормативы по размещению автозаправочных станций на дорогах. Расстояние между последними должно быть сопряжено с сигналом лампочки пустого бензобака автомобиля. Однако на платных дорогах необходимо съезжать с трассы, искать заправку, а потом снова заезжать на трассу. Подобные маневры обходятся дороже.

Эксперт подчеркнул, что, помимо этого, на платных автотрассах также отсутствуют и съезды. А зоны отдыха на них должны быть оснащены современными туалетами.

Ранее юрист Соловьев объяснил схему мошенничества с требованием оплаты проезда по трассе.