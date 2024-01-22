Автоэксперт Арбузов спрогнозировал снижение цен на машины 2022-2023 годов выпуска

Специалист Сергей Арбузов предположил, какие изменения произойдут на автомобильном рынке в 2024 году. Его прогноз приводит RuNews24.ru .

Китайские игроки авторынка выходят вперед. Арбузов считает, что дешевле всего в 2024-м станут автомобили Geely и Haval. Специалист отметил, что снижение цен начнут дилеры, которые используют известную схему: они жертвуют маржой в обмен на бонусы дистрибьютора. Такую схему пробует Chery, однако эта марка пока не так популярна.

«В первом квартале 2024 года дилеры будут снижать цены на автомобили 2023 и 2022 года выпуска, чтобы поддержать спрос. По оценкам «Дрома», к концу прошлого года избыток одних только автомобилей Lada составил 35–40 тысяч», — отмечает Арбузов.

По словам автоспециалиста, китайские марки в скором времени окончательно сместят Toyota, Mercedes и BMW. Найти нормальное обслуживание и комплектующие для этих машин будет крайне непросто. Многие россияне просто перейдут на китайские марки, а также начнут скупку отечественных подержаных машин.

Geely и Haval могут стать самыми популярными в России уже в 2024 году, заключил эксперт.

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