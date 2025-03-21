Автоэксперт Балабас назвал самые пригодные для России автомобили

Больше половины россиян имеют личный автомобиль. С годами транспортное средство выходит из строя, его приходится заменять на другое. Автоэксперт Евгений Балабас рассказал, как выбрать подходящую машину, чтобы она прослужила долго и была качественной, а также что лучше выбрать — бензиновый, дизельный или электромобиль. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

По его словам, в текущем году выбор автомобилей не так уж широк, как может показаться, глядя на бесчисленное количество китайских моделей, которые в большинстве своем дублируют друг друга.

Эксперт отметил, что при выборе лучше остановиться на бензиновом автомобиле, поскольку дизель изжил себя, а электромобили не столь применимы для нашей страны. В целом дизельные автомобили можно выбрать в случае внедорожника, а вот использовать электромобили в нашей стране довольно сложно, так как достаточная инфраструктура для них отсутствует.

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