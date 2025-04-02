Автоэксперт Балабас назвал важные моменты для автомобилистов весной

Весеннее потепление традиционно сопровождается «переобуванием» автомобилей жителей нашей страны с зимних на летние шины. По словам автоэксперта Евгения Балабаса, кроме сезонного «переобувания», автомобилистам в весенний сезон также следует задуматься и о состоянии радиатора своего автомобиля. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в случае, если защита радиатора на автомобиле не установлена, то езда в зимних условиях станет постепенно ухудшать его состояние. Это относится также и к радиаторам из алюминия, которые вполне подвержены коррозии. В связи с этим после зимы не будет лишним проведение мойки радиатора, особенно если автомобиль эксплуатируется в городе, где дороги активно поливаются реагентами. Процедура разборки «бутерброда радиаторов», то есть системы охлаждения радиаторов, с промывкой изнутри необходима любому автомобилю раз в пять-семь лет. Если время подходит, то будет целесообразным провести ее как раз после зимнего в весенний период.

По мнению автоэксперта, во всем остальном переход от зимнего к весеннему сезону не создает дополнительных требований к обслуживанию автомобиля. Профилактические работы вроде замены масла автовладельцам следует проводить по своему персональному календарю.

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